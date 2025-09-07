Песков: президент РФ старается ежедневно заниматься спортом
Президент России Владимир Путин старается заниматься спортом каждый день, сообщил пресс-секретарь российского лидера в интервью ТАСС.
Представителя Кремля спросили о том, как у Путина получается выдерживать напряженный рабочий график и помогают ли ему занятия спортом в этом вопросе. Так, президент с 31 августа в ходе одной рабочей поездки посетил с визитом Китай, затем прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, а вечером 5 сентября побывал в Самарской области. Песков ответил, что в поездках такого рода у российского лидера не получается заниматься спортом. Пресс-секретарь президенте признался, что ему трудно понять, откуда у Путина столько сил.
«Потом – он [Путин] же всегда на пике концентрации. И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять», – сказал Песков, уточнив, что российский лидер иногда спит менее четырех часов в сутки.
6 сентября Песков сообщил ТАСС, что в графике Путина не предусмотрено отдыха после поездки в Китай и Владивосток. По его словам, в Москве уже есть рабочая программа, расписанная на неделю. В частности, имеется в виду участие Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС 8 сентября.