Песков: президент РФ старается ежедневно заниматься спортом

Представителя Кремля спросили о том, как у Путина получается выдерживать напряженный рабочий график и помогают ли ему занятия спортом в этом вопросе. Так, президент с 31 августа в ходе одной рабочей поездки посетил с визитом Китай, затем прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, а вечером 5 сентября побывал в Самарской области. Песков ответил, что в поездках такого рода у российского лидера не получается заниматься спортом. Пресс-секретарь президенте признался, что ему трудно понять, откуда у Путина столько сил.