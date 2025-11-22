Газета
Главная / Политика /

Офис Зеленского обнародовал состав делегации для переговоров о мире с США

Украинскую сторону представят Ермак, Буданов и Умеров
Ведомости

На переговоры с США по мирному соглашению отправятся руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак (он же возглавляет делегацию), глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Это следует из указа на сайте офиса Владимира Зеленского.

На переговорах будет также представлен первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский. Консультации Украины и США пройдут в Швейцарии в ближайшие дни, сообщал Умеров.

Накануне, 21 ноября, США представили проект плана по завершению конфликта России и Украины. Стороны подтвердили получение 28-пунктного документа, куда вошли положения о передачи территорий России, гарантиях безопасности для Украины, пункты о НАТО и ЕС и др.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три главных критерия мирного плана России и Украины: прекращение убийств при сохранении суверенитета Украины, план должен быть приемлем как для России, так и для Украины, максимальное увеличение шансов того, что боевые действия не возобновятся.

