Офис Зеленского обнародовал состав делегации для переговоров о мире с США

Офис Зеленского обнародовал состав делегации для переговоров о мире с СШАУкраинскую сторону представят Ермак, Буданов и Умеров
На переговоры с США по мирному соглашению отправятся руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак (он же возглавляет делегацию), глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Это следует из указа на сайте офиса Владимира Зеленского.
На переговорах будет также представлен первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский. Консультации Украины и США пройдут в Швейцарии в ближайшие дни, сообщал Умеров.
Накануне, 21 ноября, США представили проект плана по завершению конфликта России и Украины. Стороны подтвердили получение 28-пунктного документа, куда вошли положения о передачи территорий России, гарантиях безопасности для Украины, пункты о НАТО и ЕС и др.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три главных критерия мирного плана России и Украины: прекращение убийств при сохранении суверенитета Украины, план должен быть приемлем как для России, так и для Украины, максимальное увеличение шансов того, что боевые действия не возобновятся.