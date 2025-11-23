Газета
Келлог заявил о необходимости провести выборы на Украине

Голосование должно состояться в течение 90–100 дней
Ведомости

Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что американский план урегулирования предусматривает проведение выборов на Украине. Согласно документу, голосование должно состояться в течение 100 дней, хотя возможен и сокращенный срок в 90 дней.

Келлог подчеркнул, что проведение выборов поможет стабилизировать ситуацию в стране и «успокоить людей». Инициатива является частью комплексного плана США по разрешению конфликта.

Агентство Reuters сообщало об уходе Келлога с занимаемой должности 20 ноября. По данным издания, он покинет свой пост в январе 2026 г. Причиной ухода издание называет завершение 360-дневного срока его работы.

Reuters отмечает, что возможная отставка станет неблагоприятной новостью для Киева: Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России, чем многие другие представители администрации Трампа.

