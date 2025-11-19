Reuters: спецпосланник Трампа Кит Келлог покинет пост в январе 2026 года

Reuters: спецпосланник Трампа Кит Келлог покинет пост в январе 2026 годаОн является одним из наиболее ярых сторонников Украины в администрации президента США
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует покинуть свой пост в январе 2026 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.
Причиной ухода станет завершение 360-дневного срока его работы на посту.
Reuters отмечает, что возможная отставка станет неблагоприятной новостью для Киева: Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России, чем многие другие представители администрации Трампа.
При этом он вступал в разногласия со спецпосланником Стивеном Уиткоффом, который, по утверждению издания, транслировал некоторые тезисы президента РФ Владимира Путина и выступал за обмен территориями в рамках будущего мирного соглашения.
28 сентября Келлог заявлял, что Вашингтон и сам Трамп не препятствуют ударам Украины вглубь территории России. Он также напоминал, что украинский лидер Владимир Зеленский просил США передать Киеву ракеты Tomahawk.
19 сентября в интервью The Telegraph Келлог отмечал, что Украине, вероятно, придется признать потерю части территорий. При этом он подчеркивал, что окончательное решение принадлежит только Зеленскому.