Келлог: Трамп не запрещает Украине бить вглубь территории России

«Я полагаю, что, учитывая высказывания вице-президента [США Джей Ди] Вэнса, а также госсекретаря Марко Рубио, ответ на этот вопрос – да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь», – сказал Келлог. Так он ответил на вопрос о том, допустимы ли для Трампа и Белого дома подобные удары Киева.