Келлог: Трамп не запрещает Украине бить вглубь территории России
Соединенные Штаты и американский лидер Дональд Трамп не препятствуют атакам Украины вглубь России, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
«Я полагаю, что, учитывая высказывания вице-президента [США Джей Ди] Вэнса, а также госсекретаря Марко Рубио, ответ на этот вопрос – да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь», – сказал Келлог. Так он ответил на вопрос о том, допустимы ли для Трампа и Белого дома подобные удары Киева.
По его мнению, «неприкосновенных» мест в такой ситуации не существует. При этом Келлог напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой попросил Вашингтон передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Он отметил, что решать этот вопрос будет президент.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что поставки Tomahawk действительно возможны. По его словам, сейчас власти страны обсуждают отправку такого оружия на Украину.
16 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп не стал возражать против передачи крылатых ракет Tomahawk Киеву. По данным издания, на текущей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов.
Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность до 2400 км и способны обходить современные системы противовоздушной обороны.