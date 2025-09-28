Вэнс допустил возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk

На этой неделе стало известно, что президент Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он открыт к снятию ограничений на применение Киевом американского оружия большой дальности. Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп также не стал возражать против передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, которые запросил Зеленский. WSJ писала, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов.