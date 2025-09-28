Газета
Главная / Политика /

Вэнс допустил возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk

Этот вопрос в США обсуждается, подтвердил он
Ведомости

Власти США обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп. Об этом заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент <...> Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас», – сказал он (цитата по ТАСС). 

На этой неделе стало известно, что президент Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он открыт к снятию ограничений на применение Киевом американского оружия большой дальности. Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп также не стал возражать против передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, которые запросил Зеленский. WSJ писала, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов.

Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность до 2400 км и способны обходить современные системы противовоздушной обороны.

