Путин и Уиткофф проведут встречу во второй половине дня 2 декабря
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уикоффом 2 декабря во второй половине дня. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал», – сказал он.
30 ноября Песков сообщал, что встреча Путина с Уиткоффом состоится до 4–5 декабря. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».
CNN со ссылкой на источники 1 декабря писал, что переговорщики из США обсуждают сценарий, в котором Украина не сможет присоединиться к НАТО. Это сигнал о том, что Москва и Вашингтон могут пойти на решения, позволяющие обойти красные линии Киева, сообщал телеканал.