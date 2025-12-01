CNN: США обсуждают сценарий, в котором Украина не сможет присоединиться к НАТО
Переговорщики из США обсуждают сценарий, в котором Украина не сможет присоединиться к НАТО, пишет CNN со ссылкой на источники. Это сигнал о том, что Москва и Вашингтон могут пойти на решения, позволяющие обойти красные линии Киева.
При этом они понимают, что Украину юридически нельзя заставить отказаться от стремления вступить в альянс. Однако если США захотят договориться с Россией в двустороннем порядке или если Россия захочет получить от НАТО многосторонние гарантии, Украина не будет вовлечена в процесс, пишет телеканал.
Окончательное решение будет непопулярным среди стран альянса и в конечном итоге будет принято президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечает CNN.
На этой неделе должны состояться переговоры в Москве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский и представители Министерства иностранных дел. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Бишкек 27 ноября.
26 ноября Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф собирается встретиться с Путиным в Москве. Во встрече также может принять участие его зять Джаред Кушнер.
24 ноября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал «красные линии» на мирных переговорах по Украине. В них входят отсутствие официального признания новых территорий России и ограничений для сил обороны Украины. Кроме того, Киеву не должны запрещать заключать любые союзы.