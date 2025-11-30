Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин примет Уиткоффа до 4 декабря

Переговоры со спецпосланником Трампа пройдут перед визитом президента России в Индию
Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоится до 4–5 декабря, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Он спросил представителя Кремля, действительно ли приезд Уиткоффа ожидается в понедельник, вторник или среду, если в четверг, 4 декабря, Путин направляется с госвизитом в Индию.

«Методом дедукции вы правильно угадали», – ответил Песков. 

Ушаков назвал «сверхбольшим» предстоящий визит Путина в Индию

Политика / Международные отношения

28 ноября пресс-секретарь президента России сообщал, что Уиткофф в начале следующей недели должен провести встречу с российским лидером в Москве. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». На этой неделе переговоры с США проводит украинская делегация.

Госвизит главы государства в Индию запланирован на 4–5 декабря. Путин приедет по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Стороны, как ожидается, обсудят повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, а также рассмотрят актуальные международные и региональные темы. Отдельно запланирована встреча Путина с президентом Индии Дроупади Мурму.

Читайте также:Reuters: Рубио и Уиткофф проведут встречу с украинской делегацией 30 ноября
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь