Путин примет Уиткоффа до 4 декабря

Путин примет Уиткоффа до 4 декабряПереговоры со спецпосланником Трампа пройдут перед визитом президента России в Индию
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоится до 4–5 декабря, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Он спросил представителя Кремля, действительно ли приезд Уиткоффа ожидается в понедельник, вторник или среду, если в четверг, 4 декабря, Путин направляется с госвизитом в Индию.
«Методом дедукции вы правильно угадали», – ответил Песков.
28 ноября пресс-секретарь президента России сообщал, что Уиткофф в начале следующей недели должен провести встречу с российским лидером в Москве. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». На этой неделе переговоры с США проводит украинская делегация.
Госвизит главы государства в Индию запланирован на 4–5 декабря. Путин приедет по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Стороны, как ожидается, обсудят повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, а также рассмотрят актуальные международные и региональные темы. Отдельно запланирована встреча Путина с президентом Индии Дроупади Мурму.