Reuters: Рубио и Уиткофф проведут встречу с украинской делегацией 30 ноября

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф встретятся 30 ноября с украинской делегацией во Флориде, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. В переговорах также примет участие зять президента США Джаред Кушнер.

Украинские представители прибыли в США для обсуждения плана урегулирования конфликта на Украине.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в начале следующей недели Уиткофф должен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».

