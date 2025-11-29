Reuters: Рубио и Уиткофф проведут встречу с украинской делегацией 30 ноября

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в начале следующей недели Уиткофф должен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».