Песков: Путин проведет переговоры с Уиткоффом в начале следующей недели
Президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в начале следующей недели, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В первой половине недели. Мы объявим день недели своевременно. Но очевидно, что это будет первая половина недели», – отметил представитель Кремля в ответ на вопрос о дате переговоров.
28 ноября Песков говорил, что Россия ведет переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с США. Он отметил, что сейчас нельзя обращать внимание на резолюции Европарламента с требованиями допустить Евросоюз к переговорному процессу.
Газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями, которые заняли российские войска в ходе конфликта. По данным собеседников издания, глава Белого дома Дональд Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».
27 ноября Путин заявил, что Москве необходимо международное признание новых территорий. Он отметил правовую значимость этого вопроса, который должен обсуждаться в рамках переговоров РФ и США по урегулированию конфликта на Украине.