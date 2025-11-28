Песков: РФ сейчас ведет переговоры по Украине только с США
На текущем этапе мирные переговоры по Украине ведутся только с американской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На этой стадии речь идет о переговорах с американцами», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он добавил, что резолюции Европарламента с призывами допустить Евросоюз к переговорному процессу сейчас принимать во внимание нельзя.
28 ноября The Telegraph сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф может привезти Владимиру Путину предложение о признании Крыма и новых регионов. По информации издания, Вашингтон готов пойти на признание контроля России над этими территориями в рамках обсуждения условий прекращения боевых действий.
27 ноября Путин заявил, что России необходимо международное признание новых территорий, подчеркнув правовую значимость этого вопроса. По его словам, признание Крыма и новых регионов должно обсуждаться в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.
Президент также отметил, что подписание документов с нынешними украинскими властями бессмысленно с точки зрения легитимности. По его словам, Москва хочет договорится с Киевом, но юридически это сейчас невозможно из-за отказа украинского руководства проводить президентские выборы.