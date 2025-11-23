Ушаков назвал «сверхбольшим» предстоящий визит Путина в Индию

Ушаков назвал «сверхбольшим» предстоящий визит Путина в ИндиюРоссийско-индийский форум в Нью-Дели пройдет в начале декабря
Госвизит президента России Владимира Путина в Индию в начале декабря будет «сверхбольшим», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
По его данным, сейчас российская и индийская стороны активно готовятся к визиту Путина. Сроки уже согласовали, но официальные даты будут объявлены позднее.
«Мы и индийская сторона активно готовимся к визиту и надеемся, что он будет во всех смыслах плодотворным <…> Будет сверхбольшой [визит], потому что он даже называется государственным», – сказал Ушаков.
12 ноября Росконгресс сообщил, что 4–5 декабря в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание с участием Путина, посвященное развитию торговли и расширению присутствия индийских поставщиков на российском рынке.
На этой неделе президент РФ встречался в Кремле с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 17 ноября переговоры с Джайшанкаром также провел глава МИД РФ Сергей Лавров.