Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков назвал «сверхбольшим» предстоящий визит Путина в Индию

Российско-индийский форум в Нью-Дели пройдет в начале декабря
Ведомости

Госвизит президента России Владимира Путина в Индию в начале декабря будет «сверхбольшим», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

По его данным, сейчас российская и индийская стороны активно готовятся к визиту Путина. Сроки уже согласовали, но официальные даты будут объявлены позднее.

«Мы и индийская сторона активно готовимся к визиту и надеемся, что он будет во всех смыслах плодотворным <…> Будет сверхбольшой [визит], потому что он даже называется государственным», – сказал Ушаков.

Как прошло заседание Совета глав правительств стран ШОС
18 ноября программа мероприятий в рамках заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершилась в Кремле встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что все члены ШОС стремятся к общей цели – повысить авторитет и влияние регионального объединения как одного из крупнейших в мире.
1  / 14

18 ноября программа мероприятий в рамках заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершилась в Кремле встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что все члены ШОС стремятся к общей цели – повысить авторитет и влияние регионального объединения как одного из крупнейших в мире. / Пресс-служба президента РФ

12 ноября Росконгресс сообщил, что 4–5 декабря в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание с участием Путина, посвященное развитию торговли и расширению присутствия индийских поставщиков на российском рынке.

На этой неделе президент РФ встречался в Кремле с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 17 ноября переговоры с Джайшанкаром также провел глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также:Путин посетит Индию 5 декабря в рамках российско-индийского форума
