Лавров: саммит РФ и Индии состоится через три недели
Российско-индийский саммит состоится в Нью-Дели через три недели. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляцию мероприятия проводит российское внешнеполитическое ведомство.
«Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце российско-индийского саммита», – сказал Лавров, обращаясь к Джайшанкару.
12 ноября Росконгресс сообщил, что 4–5 декабря в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, посвященное развитию торговли и расширению присутствия индийских поставщиков на российском рынке.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже сообщит точные даты визита Путина в Индию.