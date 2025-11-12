Газета
Главная / Политика /

Песков: даты визита Путина в Индию объявят позже

Ведомости

Кремль позже сообщит точные даты визита президента России Владимира Путина в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Сообщим своевременно», – отметил представитель Кремля.

До этого Росконгресс сообщил, что 4–5 декабря в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание с участием Путина, посвященное развитию торговли и расширению присутствия индийских поставщиков на российском рынке.

Программа форума также включает серию панельных дискуссий о промышленной кооперации, росте поставок индийских продуктов питания в Россию, перспективах сотрудничества в машиностроении и развитии взаимных цифровых сервисов.

Как писали «Ведомости» 11 ноября, Москва и Нью-Дели активизировали взаимодействие сразу по нескольким направлениям перед визитом Путина. В повестке значатся атомная энергетика и военно-техническое сотрудничество. Издание The Economic Times также сообщало, что стороны могут подписать соглашение о защите прав индийских рабочих, которое поможет увеличить их число в России в ближайшие годы.

