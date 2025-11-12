Песков: даты визита Путина в Индию объявят позже

Как писали «Ведомости» 11 ноября, Москва и Нью-Дели активизировали взаимодействие сразу по нескольким направлениям перед визитом Путина. В повестке значатся атомная энергетика и военно-техническое сотрудничество. Издание The Economic Times также сообщало, что стороны могут подписать соглашение о защите прав индийских рабочих, которое поможет увеличить их число в России в ближайшие годы.