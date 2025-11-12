Путин посетит Индию 5 декабря в рамках российско-индийского форума
Президент РФ Владимир Путин посетит Нью-Дели 5 декабря для участия в пленарном заседании российско-индийского форума. Оно будет посвящено потенциалу торговли между странами, а также возможностям для расширения выхода индийских поставщиков на рынок России. Об этом сообщил «Росконгресс».
Помимо российского лидера, в мероприятии примут участие высокопоставленные лица из числа официальных и деловых кругов двух стран.
Программа форума будет включать серию панельных дискуссий, посвященных различным аспектам российско-индийского сотрудничества. В числе обсуждаемых тем – расширение промышленной кооперации, увеличение присутствия индийской машинотехнической продукции на российском рынке, рост закупок Россией индийских продуктов питания, потенциал развития взаимных цифровых услуг и др.
11 ноября «Ведомости» писали, что накануне визита президента РФ в Индию стороны активизировали сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Среди официально подтвержденных тем в повестке – сотрудничество в атомной энергетике и военной сфере. The Economic Times сообщило, что во время визита Путина Москва и Нью-Дели могут заключить новое соглашение по защите прав индийских рабочих, которое «поможет увеличить число индийцев в России в ближайшие годы».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас идет активная подготовка визита Путина в Индию. «Надеемся, что это будет содержательный визит. Что касается его смыслового и документального наполнения, то не будем забегать вперед», – так он ответил на вопрос о наличии договоренностей по мигрантам.