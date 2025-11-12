Путин посетит Индию 5 декабря в рамках российско-индийского форума

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас идет активная подготовка визита Путина в Индию. «Надеемся, что это будет содержательный визит. Что касается его смыслового и документального наполнения, то не будем забегать вперед», – так он ответил на вопрос о наличии договоренностей по мигрантам.