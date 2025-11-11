Россия готовится укрепить связи с Индией в трудовой миграции и военной сфере

Работники из визовых стран, к которым относится и Индия, привлекаются через механизм квотирования – на один год с возможностью продления два раза (т. е. безвыездно могут находиться в России три года). В июле в Минтруде говорили, что общая квота на привлечение иностранных работников в России в 2025 г. составляет 234 900 человек, а конкретно для граждан Индии – 71 817 человек. В The Economic Times указали, что сейчас индийские рабочие находят работу в России в таких сферах, как строительство и текстильная промышленность, но, по словам людей, знакомых с ситуацией, растет спрос и на квалифицированных работников в сфере машиностроения и электроники.