Путин в Кремле встретился с главой МИД Индии
Президент РФ Владимир Путин провел встречу в представительском кабинете Кремля с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает «РИА Новости».
В мероприятии также участвовали министр экономического развития РФ Максим Решетников, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, замглавы МИДа Андрей Руденко и помощник президента Юрий Ушаков.
17 ноября переговоры с Джайшанкаром также провел глава МИД РФ Сергей Лавров. В рамках встречи российский министр рассказал, что российско-индийский саммит состоится в Нью-Дели через три недели. «Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце российско-индийского саммита», – сказал он, обращаясь к Джайшанкару.
12 ноября Росконгресс сообщил, что 4–5 декабря в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание с участием Путина, посвященное развитию торговли и расширению присутствия индийских поставщиков на российском рынке.