Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин в Кремле встретился с главой МИД Индии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу  в представительском кабинете Кремля с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает «РИА Новости». 

В мероприятии также участвовали министр экономического развития РФ Максим Решетников, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, замглавы МИДа Андрей Руденко и помощник президента Юрий Ушаков.

17 ноября переговоры с Джайшанкаром также провел глава МИД РФ Сергей Лавров. В рамках встречи российский министр рассказал, что российско-индийский саммит состоится в Нью-Дели через три недели. «Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце российско-индийского саммита», – сказал он, обращаясь к Джайшанкару.

12 ноября Росконгресс сообщил, что 4–5 декабря в Нью-Дели пройдет Российско-индийский форум. Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание с участием Путина, посвященное развитию торговли и расширению присутствия индийских поставщиков на российском рынке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте