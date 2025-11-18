Путин в Кремле встретился с главой МИД Индии

17 ноября переговоры с Джайшанкаром также провел глава МИД РФ Сергей Лавров. В рамках встречи российский министр рассказал, что российско-индийский саммит состоится в Нью-Дели через три недели. «Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце российско-индийского саммита», – сказал он, обращаясь к Джайшанкару.