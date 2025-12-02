Газета
Главная / Политика /

Дмитриев и Уиткофф пообедали перед переговорами с президентом РФ

Полина Петрусевич

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пообедали перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Обеденная церемония прошла в одном из московских ресторанов, который получил звезду Michelin в 2022 г.

В августе этого года спецпосланник лидера США уже прилетал в столицу РФ. Тогда дипломат перед переговорами в Кремле попробовал на завтрак чебурек La Grande.

2 декабря накануне визита Уиткоффа в Москву Дмитриев указывал на значимость этой даты для мирного процесса по Украине. Он подчеркнул, что РФ посетит делегация, «которая обеспечила мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе».

28 ноября газета The Telegraph, ссылаясь на источники, писала, что президент США отправил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал главе РФ «прямое предложение».

