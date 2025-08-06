«РИА Новости»: перед переговорами в Кремле Уиткофф позавтракал чебуреком
Перед переговорами в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным спецпосланник главы США Стив Уиткофф позавтракал чебуреком La Grande в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает «РИА Новости».
На фотографиях, опубликованных агентством, видно, что чебурек действительно большой из-за воздуха, которым он наполнен. Согласно меню, цена блюда составляет 550 руб., а в комплекте идут одноразовые перчатки.
6 августа в Кремле состоялись переговоры президента РФ и спецпосланника главы США. Они продлились три часа. Визит Уиткоффа в Россию состоялся за два дня до завершения дедлайна, установленного американским лидером Дональдом Трампом.
После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они могут затронуть и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.