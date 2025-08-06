Встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа завершилась в Кремле

Встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа завершилась в КремлеОна продлилась три часа
Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа завершились в Кремле, передает «РИА Новости». Они продлились около трех часов.
На встрече присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Сразу после ее завершения глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в Х, что «диалог восторжествует».
Уиткофф прибыл в Москву утром 6 августа, его встретил Дмитриев. Визит Уиткоффа в столицу стал пятым с начала года. Прошлый визит состоялся 25 апреля, а до этого – 11 апреля в Санкт-Петербурге.
Встреча прошла за два дня до завершения дедлайна президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинского конфликта. Американский лидер пригрозил пошлинами в 100% для торговых партнеров России.
5 августа Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед окончанием срока ультиматума, а также обменялись оценками ситуации на фронте и затронули тему санкций против России.