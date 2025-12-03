В Кремле завершились переговоры Путина и Уиткоффа

В Кремле завершились переговоры Путина и УиткоффаОни продлились более пяти часов
Переговоры президента РФ Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера завершились. Он и продлились примерно пять часов, сообщает корреспондент «Ведомостей». Ожидается пресс-подход помощника российского президента Юрия Ушакова.
Около 0:30 мск Уиткофф прибыл в посольство США в Москве, сообщает «РИА Новости».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X оценил прошедшие переговоры, как продуктивные.
Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву 2 декабря. Газета The Telegraph, ссылаясь на источники, писала, что президент США отправил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал главе РФ «прямое предложение», которое будет включать признание Крыма и новых регионов.
В ходе заседания правительства США Трамп говорил, что представители США прибыли в Россию для того, чтобы выяснить, возможно ли урегулирование конфликта на Украине. «Ситуация непростая», – добавил он.