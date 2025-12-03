В Кремле завершились переговоры Путина и Уиткоффа

Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву 2 декабря. Газета The Telegraph, ссылаясь на источники, писала, что президент США отправил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал главе РФ «прямое предложение», которое будет включать признание Крыма и новых регионов.