Главная / Политика /

Трамп: представители США в РФ разбираются, возможно ли украинское урегулирование

Ведомости

Представители США прибыли в Россию для того, чтобы выяснить, возможно ли урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания правительства страны. Трансляцию проводит Fox News.

Президент США напомнил о том, что ему удалось урегулировать восемь мировых конфликтов, а украинский кризис «будет девятым».

«Ситуация непростая», – добавил Трамп.

Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

Политика / Международные отношения

2 декабря в Москву прилетел спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, а также зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер. Газета The Telegraph, ссылаясь на источники, писала, что президент США отправил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал главе РФ «прямое предложение».

В конце октября Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной станет девятым среди тех, которые он смог «урегулировать». До этого он говорил, что для разрешения кризиса на Украине необходимо свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. При этом глава Белого дома заявил, что это можно обеспечить лишь с позиции силы.

