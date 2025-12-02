Трамп: представители США в РФ разбираются, возможно ли украинское урегулирование

В конце октября Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной станет девятым среди тех, которые он смог «урегулировать». До этого он говорил, что для разрешения кризиса на Украине необходимо свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. При этом глава Белого дома заявил, что это можно обеспечить лишь с позиции силы.