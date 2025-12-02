Газета
Главная / Политика /

Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

Уиткофф назвал Москву удивительным городом
Ведомости

Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили в Кремле. 

В переговорах также принимает участие зять американского президента Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер. С российской стороны участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Рад вас видеть», – сказал Путин Уиткоффу в начале встречи. Американский спецпосланник назвал Москву удивительным городом – до встречи с Путиным он пообедал с Дмитриевым и немного прогулялся по столице. «Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы», – ответил президент.

После встречи с президентом России Уиткофф и Кушнер отправятся в одну из стран Европы, сообщал Axios. По сведениям издания, там у них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

