Дональд Трамп расширит список стран, граждане которых не смогут посещать США

Дональд Трамп расширит список стран, граждане которых не смогут посещать СШАИх количество может увеличиться с 19 до 30
Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить список стран, гражданам которых будет запрещено посещать страну. Их общее количество, по разным данным, может достичь 30. Об этом со ссылкой на источники сообщили телеканал CBS News и агентство Bloomberg. На момент сдачи текста в номер список стран, на которые будут распространены существующие ограничения, еще не был опубликован.
Соответствующим новостям предшествовало заявление министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм: «Только что была на встрече с президентом. Рекомендую полный запрет на посещение (США. – «Ведомости») в отношении каждой чертовой страны, которая наводняет нашу страну убийцами, кровопийцами и иждивенцами», – написала она на своей странице в Х (экс-Twitter). До того, 28 ноября, в своей соцсети Truth Social Трамп написал о намерении «навсегда приостановить» иммиграцию из «всех стран третьего мира».
Эти угрожающие заявления были сделаны после нападения со стороны иммигранта, совершенного 27 ноября в центре Вашингтоне, почти у Белого дома. В результате нападения были ранены двое военнослужащих национальной гвардии, одна из которых позже умерла. Личность нападавшего через некоторое время была установлена. Им оказался получивший в 2025 г. право на убежище иммигрант из Афганистана, прибывший в США в 2021 г. Как сообщили журналисты CNN со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклифа, в свою бытность в Афганистане стрелок сотрудничал с ведомством (приблизительно с 2011 г.). В ответ Трамп потребовал проверки всех лиц, прибывших из Афганистана в годы президентства Джо Байдена (2021–2025). При этом члены семьи нападавшего утверждают, что он страдает посттравматическим стрессовым расстройством вследствие службы в рядах вооруженных сил Афганистана в формировании, которое якобы обучалось сотрудниками ЦРУ.
По данным Службы таможенного и пограничного контроля США (USCBP), в 2025 финансовом году на территории США было арестовано 8814 нелегалов с судимостью в США или за рубежом. Годом ранее это число достигало 17 048. В 2026 финансовом году (начался 1 октября 2025 г.) арестовано 367 человек.
На 3 декабря въезд полностью запрещен гражданам 12 стран (Афганистан, Бирма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен). В отношении семи других (Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла) действуют частичные ограничения. По информации газеты The New York Times, со 2 декабря приостановлено рассмотрение заявок граждан всех этих стран, предположительно уже находящихся на территории США, на получение грин-карты или американского гражданства. В первый срок Трампа (2017–2021) суды пытались ограничить ужесточение иммиграционной политики. В частности, оспаривались разные версии первоначального списка стран, гражданам которых Трамп хотел запретить въезд в страну. Это были преимущественно мусульманские страны. На втором сроке, летом 2025 г., Трамп подписал похожую прокламацию.
Опыт борьбы с такими ограничениями у противников Трампа есть еще со времен первого срока, говорит старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская. Она объяснила, что наличие списка в те годы не мешало органам местной власти обращаться в суды, которые приостанавливали действие президентского документа, дававшего списку юридическое обоснование. В нынешней ситуации может произойти то же самое, но основные силы противников инициативы будут направлены на возобновление иммиграционных процедур для уже находящихся на территории США мигрантов из стран, перечисленных в трамповском списке, уточнила Войтоловская. Что касается целей Трампа, продолжает Войтоловская, то он хотел бы каким-то образом повысить популярность своей иммиграционной политики, которая практически всегда сравнительно позитивно оценивалась электоратом.
Ужесточение иммиграционной политики – одна из основных деталей политической платформы Трампа. При этом, согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, уровень поддержки его деятельности на этом направлении составляет 45,5%. Противоположного мнения придерживаются 52%. Но стоит учитывать, что общий рейтинг Трампа составляет 42,5%, что является нормальным для него показателем.
«Вряд ли это долгосрочная стратегия по активизации электората в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г. Скорее Трамп хочет стабилизировать свои цифры по иммиграции сейчас», – считает эксперт.
Технически запрет на въезд работает как эффективный инструмент сокращения нелегальной иммиграции в США, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. По ее словам, Трамп и его команда, реализующая иммиграционную политику, следуют сейчас более эффективной стратегии применения ограничений, чем это было в его первый срок. Но она также подчеркнула, что сложность в достижении конкретных результатов состоит не только в неспособности отслеживать как можно больше мигрантов в сжатые сроки. Важна и неготовность значительного количества стран, упомянутых в списке, реформировать свою миграционную систему, особенно в части всего, что касается передачи погранслужбе США документов, подтверждающих статус их граждан. «Одним из наиболее ярких примеров такого поведения является Эритрея, которая в принципе отказывается предоставлять данные о наличии судимости своих граждан, въезжающих в США», – подчеркнула Черных.