Дональд Трамп расширит список стран, граждане которых не смогут посещать США

Технически запрет на въезд работает как эффективный инструмент сокращения нелегальной иммиграции в США, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. По ее словам, Трамп и его команда, реализующая иммиграционную политику, следуют сейчас более эффективной стратегии применения ограничений, чем это было в его первый срок. Но она также подчеркнула, что сложность в достижении конкретных результатов состоит не только в неспособности отслеживать как можно больше мигрантов в сжатые сроки. Важна и неготовность значительного количества стран, упомянутых в списке, реформировать свою миграционную систему, особенно в части всего, что касается передачи погранслужбе США документов, подтверждающих статус их граждан. «Одним из наиболее ярких примеров такого поведения является Эритрея, которая в принципе отказывается предоставлять данные о наличии судимости своих граждан, въезжающих в США», – подчеркнула Черных.