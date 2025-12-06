Каллас: ЕС по-прежнему видит в США главного союзника
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС продолжает рассматривать США как главного союзника, несмотря на критику в опубликованной Белым домом Стратегии национальной безопасности. Ее слова приводит The Guardian.
«Конечно, критики много, но я думаю, что часть из нее справедлива», – пояснила Каллас, выступая на форуме в Дохе. Она добавила, что разногласия между Брюсселем и Вашингтоном периодически возникают, однако это не меняет общего принципа: «Мы – главные союзники, и мы должны держаться вместе».
5 декабря на сайте Белого дома появилась pdf-версия документа «Стратегия национальной безопасности». Формально она датирована ноябрем 2025 г., и пока неизвестно, является ли опубликованный текст итоговым. В стратегии подчеркивается стремление США сохранить статус «самой сильной, богатой и успешной страны в мире на десятилетия вперед».
В разделе «Продвижение европейского величия», посвященном Европе, России и Украине, подчеркиваются не только экономические, но и культурно-цивилизационные проблемы Европы. Администрация США критикует деятельность ЕС, указывая, что транснациональные структуры якобы подрывают политическую свободу, суверенитет и усугубляют миграционные вызовы. В документе также говорится о «цензуре», снижении рождаемости и «потере национальной идентичности» в Европе.
Отдельное внимание уделено украинскому конфликту. «Стратегия» называет его быстрое прекращение центральным интересом США. По оценке Вашингтона, урегулирование позволит стабилизировать европейскую экономику, снизить риск эскалации, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и обеспечить послевоенное восстановление Украины как жизнеспособного государства. В документе также утверждается, что затяжной конфликт усиливает внешнюю зависимость Европы.