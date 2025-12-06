Каллас: ЕС по-прежнему видит в США главного союзника

«Конечно, критики много, но я думаю, что часть из нее справедлива», – пояснила Каллас, выступая на форуме в Дохе. Она добавила, что разногласия между Брюсселем и Вашингтоном периодически возникают, однако это не меняет общего принципа: «Мы – главные союзники, и мы должны держаться вместе».