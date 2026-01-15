Каллас назвала мировую ситуацию поводом начать выпивать
Глава внешней политики Европейского союза (ЕС) Кая Каллас в частной беседе с законодателями Европарламента заявила, что текущая международная ситуация может быть «хорошим моментом», чтобы начать выпивать. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, шутка прозвучала на закрытой встрече лидеров парламентских групп, когда депутаты начали желать друг другу «счастливого Нового года», но при этом отмечали, что мировые события делают этот год не таким уж радостным. Каллас, которая сама мало пьет, прокомментировала это в ироничном ключе.
Заявление верховного представителя ЕС прозвучало на фоне обострения нескольких кризисов, вызывающих озабоченность в Европе: угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, массовых протестов и репрессий в Иране, продолжающихся конфликтов на Украине и в секторе Газа, а также военной операции США в Венесуэле.
В канун Нового года премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что 2026 г. окажется значительно сложнее, чем 2025-й. «Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь – следующий будет гораздо хуже», – отметила Мелони.