Мелони дала предсказание на 2026 год
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что 2026 г. окажется значительно сложнее, чем 2025-й. Об этом она сказала, выступая на церемонии поздравления с рождественскими праздниками перед сотрудниками правительства. Трансляция велась на YouTube.
«Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь – следующий будет гораздо хуже», – отметила Мелони. Она призвала коллег как следует отдохнуть в праздники перед продолжением работы «ради ответов этой невероятной стране».
23 декабря Politico писало, что конфликт на Украине может быть урегулирован в 2026 г. Он завершится на условиях, которые «крайне невыгодны» Киеву.