Politicо: конфликт на Украине может завершиться невыгодно для Киева

22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что на переговорах в Майами, прошедших с участием представителей США, России и Украины по отдельности, заметен прорыв. По его словам, он заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто. Изначально была «небольшая игра в завуалированное замалчивание, в сокрытие фактов за вымышленными вопросами», и это наблюдается у всех участников сложных переговоров, отметил вице-президент США.