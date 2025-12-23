Politicо: конфликт на Украине может завершиться невыгодно для Киева
Конфликт на Украине может быть урегулировать в 2026 г. Он завершится на условиях, которые «крайне невыгодны» Киеву, сообщил обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Он выразил мнение, что на такой исход может повлиять ситуация, при которой страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о предоставлении Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России. Деттмер считает, что это лишает Украину гарантий в рамках финансирования на ближайшие годы. При этом, подчеркнул автор материала, общего займа европейских государств в размере 90 млрд евро не хватит для покрытия всех потребностей Киева.
Кроме того, обозреватель предположил, что к Венгрии, Чехии и Словакии присоединятся и другие страны, не желающие участвовать в предоставлении займа. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп в 2026-2027 гг. все еще будет руководить страной, поэтому не будет «иметь смысла обращаться к Вашингтону за новыми деньгами».
22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что на переговорах в Майами, прошедших с участием представителей США, России и Украины по отдельности, заметен прорыв. По его словам, он заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто. Изначально была «небольшая игра в завуалированное замалчивание, в сокрытие фактов за вымышленными вопросами», и это наблюдается у всех участников сложных переговоров, отметил вице-президент США.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда говорил о «прорыве» в переговорах по Украине. «Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы», – добавил представитель Кремля.