Песков прокомментировал слова Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине
Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда говорил о «прорыве» в переговорах по Украине. Об этом он заявил в интервью «России 1».
«Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы», – добавил Песков.
Ранее Вэнс в интервью британскому изданию UnHerd сообщил, что на переговорах в Майами, прошедших с участием представителей США, России и Украины по отдельности, заметен прорыв. По его словам, он заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто. Изначально была «небольшая игра в завуалированное замалчивание, в сокрытие фактов за вымышленными вопросами», и это наблюдается у всех участников сложных переговоров, отметил вице-президент США.
Politico со ссылкой на заявления участников делегаций сообщило, что эти переговоры не привели к ощутимому прогрессу и не приблизили стороны к завершению конфликта. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф охарактеризовал встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым как «продуктивные и конструктивные», однако признал отсутствие прорывов. По данным издания, обсуждения не сняли ключевых разногласий между Москвой и Киевом.