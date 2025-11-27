Газета
Захарова попросила вызвать санитаров для Каллас из-за слов про Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о «нападениях» России, заявив, что после таких высказываний «нужно вызывать санитаров».

Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия «напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза». При этом, по ее словам, «ни одна из этих стран не нападала на Россию».

В ответ Захарова написала в своем Telegram-канале: «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США [Марко] Рубио с ней встречаться – это небезопасно».

Дипломат также предложила Каллас «рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства хотя бы за последние 100 лет», назвав ее при этом «врунгильдой». «Или ей для этого и суток не хватит?» – добавила Захарова.

25 ноября Каллас также заявляла, что возвращение России в G8 «определенно недопустимо». «Мы не можем вернуться к привычному режиму,» – сказала она, подчеркнув, что нужно добиться уступок со стороны РФ для завершения конфликта на Украине.

