Венгерская MOL сообщила о готовности возобновить поставки нефти по «Дружбе»

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба», как и было определено в диалоге с Европейским союзом (ЕС). Он также сказал, что в связи с этим должен быть разблокирован европейский пакет поддержки для Украины в размере 90 млрд евро. Президент напомнил, что республика выполнила свою часть работы по первым кластерам в процессе вступления в ряды ЕС.