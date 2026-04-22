Политика

Венгерская MOL сообщила о готовности возобновить поставки нефти по «Дружбе»

Ведомости

Венгерская компания MOL получила официальное уведомление от Укртранснафта о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно заявлению, украинский оператор завершил ремонтные работы на своем участке трубопровода. В «Укртранснафте» заявили о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба», как и было определено в диалоге с Европейским союзом (ЕС). Он также сказал, что в связи с этим должен быть разблокирован европейский пакет поддержки для Украины в размере 90 млрд евро. Президент напомнил, что республика выполнила свою часть работы по первым кластерам в процессе вступления в ряды ЕС.

Нефтепровод был поврежден в конце января, тогда же Украина приостановила транзит в Венгрию и Словакию.

