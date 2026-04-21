Политика

Украина завершила ремонт трубопровода «Дружба»

Ведомости

Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба», как и было определено в диалоге с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Нефтепровод может возобновить свою работу», – добавил он.

Зеленский также сказал, что в связи с этим должен быть разблокирован европейский пакет поддержки для Украины в размере 90 млрд евро. Он напомнил, что республика выполнила свою часть работы по первым кластером в процессе вступления в ряды ЕС.

Нефтепровод был поврежден в феврале, тогда же Киев приостановил транзит в Венгрию и Словакию. 10 апреля Зеленский сообщил, что «Дружбу» отремонтируют весной, а ответственность за поставки будут нести европейцы.

19 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности страны снять свое вето с кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро после восстановления поставок по «Дружбе». Он рассказал, что сигналы о готовности Киева возобновить транзит уже поступили через Брюссель.

20 апреля лидер партии «Тиса», которому предстоит занять пост премьер-министра, Петер Мадьяр, обратился к Зеленскому с призывом прекратить шантажировать его страну и возобновить транзит российской нефти.

