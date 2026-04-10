Политика

Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» весной

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трубопровод «Дружба» будет отремонтирован весной. Его слова приводит «Укринформ».

«Ответственность за поставки будет за европейцами», – добавил он.

По словам Зеленского, Киев займется ремонтом, потому что была такая договоренность.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.

Еврокомиссия (ЕК) тогда заявила, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной и требует озвучить сроки восстановления в ближайшее время.

21 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит по «Дружбе». Он напомнил, что в ответ на враждебные действия со стороны Киева Венгрия прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала предоставление Украине Евросоюзом кредита на 90 млрд евро. С аналогичным требованием к Украине выступила и Словакия.

