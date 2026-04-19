Венгрия не снимет вето с кредита для Украины без возобновления работы «Дружбы»

«Через Брюссель мы получили сигнал от Украины о том, что они готовы восстановить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник при условии, что Венгрия снимет свою блокаду с кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать утверждению кредита», – написал Орбан.