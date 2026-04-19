Венгрия не снимет вето с кредита для Украины без возобновления работы «Дружбы»Обран также указал, что Украина готова восстановить транзит нефти 20 апреля
Венгрия готова снять вето с кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро только после восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Он добавил, что сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже поступил через Брюссель.
Согласно заявлению, Украина готова вернуться к поставкам нефти уже 20 апреля при условии, что Венгрия разблокирует кредитование.
«Через Брюссель мы получили сигнал от Украины о том, что они готовы восстановить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник при условии, что Венгрия снимет свою блокаду с кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать утверждению кредита», – написал Орбан.
В заявлении также отмечается, что выплата кредита не налагает на Венгрию никакого финансового бремени или дополнительных обязательств.
Нефтепровод был поврежден в феврале, тогда же Киев приостановил транзит в Венгрию и Словакию.10 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «Дружбу» отремонтируют весной, а ответственность за поставки понесут европейцы.
После победы на выборах 13 апреля лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия из-за сложной экономики не станет участвовать в передаче Киеву 90 млрд евро. Однако он не намерен мешать получению Украиной этих денег от ЕС. Еврокомиссия 14 апреля объявила о переносе начала выплат на второе полугодие 2026 г.