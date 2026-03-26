Кремль: молчание Брюсселя при нападках Киева на членов ЕС вызывает недоумение
Ситуация, когда члены Евросоюза подвергаются энергетическому шантажу и нападкам со стороны Украины, а Брюссель хранит молчание и не защищает своих членов, вызывает недоумение в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран – членов ЕС, по попыткам устрашения других государств, по шантажу стран – членов ЕС. Конечно же, он может втемную использовать и другие страны, ЕС и НАТО, в своих преступных интересах», – добавил он.
По словам Пескова, соответствующая российская служба и военные отслеживают все обстоятельства, связанные с запуском всех украинских дронов, а также принимают соответствующие меры. Москва продолжает спецоперацию с тем, чтобы «минимизировать потенциал киевского режима для продолжения преступной террористической деятельности», добавил представитель Кремля.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. В Европе считают, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.
5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика остановит транзит поставок на Украину через свою территорию. Такой режим продлится, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».