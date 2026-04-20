Мадьяр призвал Зеленского прекратить шантаж и возобновить работу «Дружбы»
Лидер венгерской партии «Тиса», которому предстоит занять пост премьер-министра, Петер Мадьяр, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Во время пресс-конференции в Будапеште Мадьяра спросили о заявлениях Зеленского касательно готовности трубопровода «Дружба» к работе. Украинский лидер до этого указывал, что поставки возобновятся только после снятия Венгрией возражений против предоставления Украине кредита ЕС на сумму 90 млрд евро.
«Если нефтепровод «Дружба» технически исправен для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием», – заявил лидер «Тисы» (цитата по ТАСС).
Мадьяр также призвал украинского лидера прекратить практику шантажа и выразил надежду на продолжение поставок сырья со стороны России.
19 апреля действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также высказывался по этому вопросу. Он заявлял, что страна готова снять свое вето с кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро только после восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Орбан добавлял, что сигналы о готовности Киева возобновить транзит уже поступили через Брюссель.