Возобновит ли Киев прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Министр по делам Евросоюза Янош Бока предположил, что Украина возобновит поставки по «Дружбе» в полдень 21 апреля. Он также положительно оценил политику Будапешта, которая заключалась в блокировке решения ЕС о выдаче Киеву кредита в 90 млрд евро, пока не заработает трубопровод. «Если бы Венгрия не заблокировала этот кредит для Украины, транспортировка нефти по «Дружбе» никогда бы не началась <...> У украинцев закончились бы деньги раньше, чем у нас закончилась нефть», – высказался венгерский министр. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что на 21 апреля запланированы технические испытания «Дружбы».