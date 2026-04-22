Возобновит ли Киев прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Россия готова возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, заявил 21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В технологическом плане российская сторона уже готова, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж [со стороны] киевского режима, эти поставки были остановлены», – подчеркнул Песков.
Министр по делам Евросоюза Янош Бока предположил, что Украина возобновит поставки по «Дружбе» в полдень 21 апреля. Он также положительно оценил политику Будапешта, которая заключалась в блокировке решения ЕС о выдаче Киеву кредита в 90 млрд евро, пока не заработает трубопровод. «Если бы Венгрия не заблокировала этот кредит для Украины, транспортировка нефти по «Дружбе» никогда бы не началась <...> У украинцев закончились бы деньги раньше, чем у нас закончилась нефть», – высказался венгерский министр. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что на 21 апреля запланированы технические испытания «Дружбы».
Как отметило агентство, возобновление поставок напрямую связано с забуксовавшим из-за позиции Венгрии выделением Украине очередного кредита. Сам венгерский премьер-министр Виктор Орбан говорил, что Киев дал согласие на возобновление работы трубопровода при условии, если Будапешт перестанет блокировать выделение европейского кредита Украине в размере 90 млрд евро. Лидер праволиберальной партии «Тиса» и евродепутат Петер Мадьяр повторил мнение Орбана, обратившись 20 апреля к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом прекратить шантаж и возобновить поставки российской нефти по «Дружбе». Он обещал украинской стороне снять свое вето, если нефтепровод вновь заработает. По словам верховного представителя блока по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, положительного решения относительно 90-миллиардного кредита Украине ожидают уже 22 апреля.
Украина неоднократно объясняла прекращение поставок российской нефти европейским потребителям повреждением нефтепровода в результате атаки БПЛА в конце января. При этом проверку якобы неисправности трубопровода правительство Зеленского проводить отказалось.
До российско-украинского военного кризиса в 2022 г. на пике через трубопровод «Дружба» европейским странам поставлялось до 51 млн т нефти в год, что составляло около 20% от общего экспорта нефти России. Но с 2022 г. транзит российской нефти через Украину неуклонно сокращался и к 2025 г. составил всего около 9,7 млн т, тогда как в 2024 г. превысил 11,4 млн т.
Киев продолжит использовать возобновление работы нефтепровода «Дружба» как средство шантажа против некоторых восточноевропейских государств, уверен завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. На данный момент этот вопрос находится в подвешенном состоянии на время передачи власти от Орбана к Мадьяру в Венгрии, считает эксперт: «Украинское руководство согласится возобновить прокачку нефти по трубопроводу лишь после того, как новые венгерские власти снимут вето по европейскому кредиту и одобрят 20-й пакет антироссийских санкций. А до тех пор российская нефть не сможет поступать восточноевропейским потребителям».
Мадьяр, по всей видимости, согласится пойти на уступки украинским властям, так как ему важно показать своему электорату успехи как в вопросе поставок российской нефти, так и на украинском направлении, отмечает Скориков. Впрочем, говорит эксперт, Венгрия неминуемо будет снижать свою зависимость от российских энергоносителей.
По мнению политолога-международника Александра Немцева, новые венгерские власти продолжат политику Орбана на украинском направлении и будут использовать проблему европейского кредита в качестве инструмента торга. Венгерское руководство по-прежнему не хочет разделять бремя европейских расходов на Украину, уверен эксперт. «После победы оппозиции на выборах в Болгарии условный круг «трезвых политиков» в Европе, заинтересованных в соблюдении прежде всего собственных национальных интересов, может расшириться», – добавил эксперт.
Венгрия и другие европейские государства хотят продолжать зарабатывать на российской нефти, перепродавая ее другим европейским потребителям на фоне перебоев поставок энергоресурсов с Ближнего Востока, уверен Немцев. «Российская нефть превратилась в ценный актив. И грех от него отказываться», – заключил эксперт.