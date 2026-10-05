ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб в Перми и Белгородской области
ФСБ задержала двух граждан России, которые по заданию кураторов собирали в Перми и белгородском Старом Осколе сведения об оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах для подготовки диверсий. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на российскую спецслужбу.
Координация деятельности россиян 2006 и 2002 годов рождения велась через Telegram. У задержанного в Белгородской области изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство. Он также неоднократно выступал курьером для денег, переданных обманутыми россиянами. Агенту в Перми за сотрудничество с украинскими спецслужбами обещали крупное вознаграждение и выезд в Евросоюз.
Возбуждены дела о приготовлении к теракту, диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные арестованы. Рассматривается вопрос о возбуждении дел о госизмене.
2 октября ФСБ сообщила о задержании в Джанкойском районе Крыма гражданина России 1992 г. р., подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах российских Вооруженных сил и передвижении военной техники. Согласно данным ведомства, мужчина установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины (СБУ) через Telegram. По его заданию он фиксировал работу подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты движения колонн военной техники, а также сведения о расположении военных объектов на полуострове. Возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Задержанный взят под стражу.