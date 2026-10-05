ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб в Перми и Белгородской области

2 октября ФСБ сообщила о задержании в Джанкойском районе Крыма гражданина России 1992 г. р., подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах российских Вооруженных сил и передвижении военной техники. Согласно данным ведомства, мужчина установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины (СБУ) через Telegram. По его заданию он фиксировал работу подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты движения колонн военной техники, а также сведения о расположении военных объектов на полуострове. Возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Задержанный взят под стражу.