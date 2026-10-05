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ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб в Перми и Белгородской области

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ФСБ задержала двух граждан России, которые по заданию кураторов собирали в Перми и белгородском Старом Осколе сведения об оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах для подготовки диверсий. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на российскую спецслужбу.

Координация деятельности россиян 2006 и 2002 годов рождения велась через Telegram. У задержанного в Белгородской области изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство. Он также неоднократно выступал курьером для денег, переданных обманутыми россиянами. Агенту в Перми за сотрудничество с украинскими спецслужбами обещали крупное вознаграждение и выезд в Евросоюз.

Возбуждены дела о приготовлении к теракту, диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные арестованы. Рассматривается вопрос о возбуждении дел о госизмене.‍

2 октября ФСБ сообщила о задержании в Джанкойском районе Крыма гражданина России 1992 г. р., подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах российских Вооруженных сил и передвижении военной техники. Согласно данным ведомства, мужчина установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины (СБУ) через Telegram. По его заданию он фиксировал работу подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты движения колонн военной техники, а также сведения о расположении военных объектов на полуострове. Возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Задержанный взят под стражу.

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