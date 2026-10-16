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Лавров заявил о планах ИГ использовать Афганистан для атак на Россию

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) (организация признана террористической и запрещена в РФ) стремится подорвать власть в Кабуле и использовать Афганистан как плацдарм для распространения террористической деятельности на страны Центральной Азии и Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

Министр также сообщил о попытках контрабанды оружия и наркотиков из Афганистана в страны Центральной Азии и через них в Россию. «Для того чтобы нейтрализовать упомянутые мной вызовы, Россия и ее партнеры в регионе должны и, в общем-то, дают адекватный комплексный всеобъемлющий ответ», – подчеркнул Лавров.

Лавров 16 октября также заявил, что Россия продолжит оказывать Афганистану гуманитарную помощь.

15 октября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посетил Афганистан и переговорил с руководителем разведки Афганистана Абдулом Хаком Васиком.

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