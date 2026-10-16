Лавров заявил о планах ИГ использовать Афганистан для атак на Россию

Министр также сообщил о попытках контрабанды оружия и наркотиков из Афганистана в страны Центральной Азии и через них в Россию. «Для того чтобы нейтрализовать упомянутые мной вызовы, Россия и ее партнеры в регионе должны и, в общем-то, дают адекватный комплексный всеобъемлющий ответ», – подчеркнул Лавров.