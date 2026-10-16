Лавров пообещал оказывать гуманитарную помощь Афганистану
Россия продолжит оказывать Афганистану гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выступлении на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
«В этой связи Россия продолжит оказывать афганскому народу посильную экономическую, гуманитарную помощь», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посетил Афганистан и переговорил с руководителем разведки Афганистана Абдулом Хаком Васиком.
5 октября Московский формат консультаций по Афганистану не принял общее заявление по итогам заседания из-за разногласий между пакистанской и афганской сторонами. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов пояснил, что представителям Афганистана показалось, что в этом году в проекте заявления страна часто фигурирует в террористическом контексте. Россию удивила подобная реакция, поскольку те же слова и выражения были в документе в 2025 г., однако афганская сторона считает иначе.