Московский формат по Афганистану не принял итоговое заявление из-за разногласий
Московский формат консультаций по Афганистану не принял общее заявление по итогам заседания из-за разногласий между пакистанской и афганской сторонами. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
«При выработке итогового совместного заявления мы столкнулись с одной проблемой – проблемой противоречия между нашими афганскими и пакистанскими коллегами», – пояснил Кабулов (цитата по ТАСС). Он отметил, что российская сторона сожалеет об этом.
По его словам, представителям Афганистана показалось, что в этом году в проекте заявления страна часто фигурирует в террористическом контексте. Россию удивила подобная реакция, поскольку те же слова и выражения были в документе в 2025 г., однако афганская сторона считает иначе, уточнил Кабулов.
Кроме того, спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что формат консультаций по Афганистану может существовать и без общего заявления, но оно по итогам заседания «традиционно выглядело бы красиво».
5 октября прошел Московский формат консультаций по Афганистану. В ходе мероприятия глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России и Афганистана нет препятствий для расширения взаимодействия в различных областях, включая экономическую сферу и укрепление силовых структур. Также он отметил неприемлемость присутствия военных объектов НАТО в Афганистане или соседних государствах.