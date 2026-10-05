Московский формат по Афганистану не принял итоговое заявление из-за разногласий

По его словам, представителям Афганистана показалось, что в этом году в проекте заявления страна часто фигурирует в террористическом контексте. Россию удивила подобная реакция, поскольку те же слова и выражения были в документе в 2025 г., однако афганская сторона считает иначе, уточнил Кабулов.