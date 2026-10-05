Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,758+2,08%CHKZ15 650-2,49%GCHE3 767+2,95%IMOEX2 320,11+1,88%RTSI860,57+0,15%RGBI111,27+0,07%RGBITR764,49+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Московский формат по Афганистану не принял итоговое заявление из-за разногласий

Сергей Пахомов
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Московский формат консультаций по Афганистану не принял общее заявление по итогам заседания из-за разногласий между пакистанской и афганской сторонами. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«При выработке итогового совместного заявления мы столкнулись с одной проблемой – проблемой противоречия между нашими афганскими и пакистанскими коллегами», – пояснил Кабулов (цитата по ТАСС). Он отметил, что российская сторона сожалеет об этом.

По его словам, представителям Афганистана показалось, что в этом году в проекте заявления страна часто фигурирует в террористическом контексте. Россию удивила подобная реакция, поскольку те же слова и выражения были в документе в 2025 г., однако афганская сторона считает иначе, уточнил Кабулов.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что формат консультаций по Афганистану может существовать и без общего заявления, но оно по итогам заседания «традиционно выглядело бы красиво».

5 октября прошел Московский формат консультаций по Афганистану. В ходе мероприятия глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России и Афганистана нет препятствий для расширения взаимодействия в различных областях, включая экономическую сферу и укрепление силовых структур. Также он отметил неприемлемость присутствия военных объектов НАТО в Афганистане или соседних государствах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь