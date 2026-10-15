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Глава СВР Нарышкин провел переговоры с руководителем разведки Афганистана

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 14 октября посетил Афганистан, где провел переговоры с директором Главного управления разведки Афганистана Абдулом Хаком Васиком. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР.

«14 октября сего года состоялся визит директора Службы внешней разведки Российской Федерации С. Е. Нарышкина в Афганистан. В рамках визита прошли переговоры С. Е. Нарышкина с директором Главного управления разведки Исламского Эмирата Афганистан Абдулом Хаком Васиком», – говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Афганистана Амиром Моттаки заявил, что у России и Афганистана нет препятствий для расширения взаимодействия в различных областях, включая экономическую сферу и укрепление силовых структур. По его словам, Москва высоко оценивает прямое участие Кабула в московском формате консультаций по Афганистану и считает эту площадку одной из наиболее эффективных для обсуждения проблем страны и прилегающего региона.

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