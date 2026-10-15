Глава СВР Нарышкин провел переговоры с руководителем разведки Афганистана

5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Афганистана Амиром Моттаки заявил, что у России и Афганистана нет препятствий для расширения взаимодействия в различных областях, включая экономическую сферу и укрепление силовых структур. По его словам, Москва высоко оценивает прямое участие Кабула в московском формате консультаций по Афганистану и считает эту площадку одной из наиболее эффективных для обсуждения проблем страны и прилегающего региона.