Литва и Латвия выразили готовность принять больше американских войск
Литва и Латвия выразили готовность разместить больше американских военных на своих территориях после решения администрации президента США Дональда Трампа сократить военное присутствие в Германии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерства иностранных дел двух стран.
Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что Рига ведет переговоры с США и приветствовала бы усиление присутствия страны в регионе. «Они также говорят, что мы являемся образцовым союзником. Поэтому мы бы очень приветствовали такое развитие событий», – сказала она.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс готов принимать американские войска, «где бы они ни находились» в Европе. По словам Будриса, Литва располагает «современными условиями» для размещения американских военных.
2 мая The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников Пентагона писала, что в оборонном ведомстве хотят, чтобы решение о выводе 5000 военных из ФРГ рассматривалось именно как наказание для страны. Причиной вывода контингента стали недавние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о войне Вашингтона с Тегераном, которые разозлили Трампа, утверждает газета.
Президент Польши Кароль Навроцкий во время учений НАТО в Литве заявил, что страна готова принять американские войска, которые США планируют вывести из Германии.
9 мая Bloomberg писал, что Трамп может вывести военный контингент не только из Германии, но и из других стран Европы, опасаются высокопоставленные дипломаты стран – членов НАТО. По информации собеседников агентства, Трамп может объявить о дальнейшем сокращении военного присутствия, в том числе в Италии, и отказаться от плана, разработанного еще во время президентства Джо Байдена, по размещению ракет большой дальности в ФРГ.