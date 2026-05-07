Польша готова принять американские войска, выведенные из ФРГ

В этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией для НАТО решение США вывести из Германии 5000 американских военнослужащих. По его словам, наибольшую угрозу трансатлантическому альянсу представляют не внешние враги, а разрушение изнутри. 4 мая Туск заявил о необходимости американского присутствия в Польше и Европе, так как оно «служит нашей безопасности».