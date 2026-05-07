Польша готова принять американские войска, выведенные из ФРГ
Польша готова принять американские войска, которые США планирует вывести из Германии. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время учений НАТО в Литве, передает Politico.
«Если президент Дональд Трамп решит сократить американское военное присутствие в Германии, то мы в Польше готовы принять американских солдат», - сказал польский президент. По его словам, Польша уже располагает готовой инфраструктурой для такого шага.
2 мая The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников Пентагона писала, что в оборонном ведомстве хотят, чтобы решение о выводе 5000 военных из ФРГ рассматривалось именно как наказание для страны. Причиной вывода контингента стали недавние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о войне Вашингтона с Тегераном, которые разозлили Трампа, утверждает газета.
В этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией для НАТО решение США вывести из Германии 5000 американских военнослужащих. По его словам, наибольшую угрозу трансатлантическому альянсу представляют не внешние враги, а разрушение изнутри. 4 мая Туск заявил о необходимости американского присутствия в Польше и Европе, так как оно «служит нашей безопасности».