Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RGSS0,191+0,63%CNY Бирж.11,023+0,41%IMOEX2 612,29-1,73%RTSI1 100,15-1,73%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
Главная / Политика /

Туск заявил о необходимости присутствия США в Польше и Европе для безопасности

Ведомости

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о необходимости американского присутствия в Польше и Европе, так как оно «служит нашей безопасности». Слова политика передает его канцелярия в X.

«Для меня быть проамериканцем – значит вместе стремиться к укреплению трансатлантических связей», – заявил Туск.

Замминистра обороны Польши Павел Залевский заявил в эфире RMF24, что страна проводит переговоры с США о возможности увеличить в стране американский воинский контингент.

«Мы проводим переговоры с Пентагоном на тему наращивания в Польше американского военного потенциала», – сказал он (цитата по ТАСС).

2 мая Туск назвал катастрофической тенденцией для НАТО решение США вывести из Германии 5000 американских военнослужащих. По его словам, наибольшую угрозу трансатлантическому альянсу представляют не внешние враги, а разрушение изнутри. Страны должны сделать все возможное, чтобы обратить происходящее вспять, считает Туск.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте