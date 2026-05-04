Туск заявил о необходимости присутствия США в Польше и Европе для безопасности
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о необходимости американского присутствия в Польше и Европе, так как оно «служит нашей безопасности». Слова политика передает его канцелярия в X.
«Для меня быть проамериканцем – значит вместе стремиться к укреплению трансатлантических связей», – заявил Туск.
Замминистра обороны Польши Павел Залевский заявил в эфире RMF24, что страна проводит переговоры с США о возможности увеличить в стране американский воинский контингент.
«Мы проводим переговоры с Пентагоном на тему наращивания в Польше американского военного потенциала», – сказал он (цитата по ТАСС).
2 мая Туск назвал катастрофической тенденцией для НАТО решение США вывести из Германии 5000 американских военнослужащих. По его словам, наибольшую угрозу трансатлантическому альянсу представляют не внешние враги, а разрушение изнутри. Страны должны сделать все возможное, чтобы обратить происходящее вспять, считает Туск.