Туск назвал решение США вывести военных из Германии катастрофическим для НАТО
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X назвал катастрофической тенденцией для НАТО решение США вывести из Германии 5000 американских военнослужащих.
Туск подчеркнул, что наибольшую угрозу трансатлантическому альянсу представляют не внешние враги, а разрушение изнутри. По его мнению, страны должны сделать все возможное, чтобы обратить происходящее вспять.
2 мая The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников Пентагона писала, что в оборонном ведомстве хотят, чтобы решение о выводе 5000 военных из ФРГ рассматривалось именно как наказание для страны. Причиной вывода контингента стали недавние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о войне Вашингтона с Тегераном, которые разозлили президента США Дональда Трампа, утверждает газета.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия не удивлена решением США вывести 5000 военных из страны. Он выразил мнение, что европейцам необходимо активнее полагаться на свои силы в обеспечении безопасности.
Войска США находятся в ФРГ со времен окончания Второй мировой войны. Сейчас на базах в Германии расквартированы самые крупные американские силы в Европе – более 36 000 военных, почти 1500 резервистов и 11 500 гражданских сотрудников.