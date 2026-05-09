RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Bloomberg: союзники по НАТО опасаются, что США выведут военных не только из ФРГ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может вывести военный контингент не только из Германии, но и из других стран Европы, опасаются высокопоставленные дипломаты стран – членов НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников агентства, Трамп может объявить о дальнейшем сокращении военного присутствия, в том числе в Италии, и отказаться от плана, разработанного еще во время президентства Джо Байдена, по размещению ракет большой дальности в ФРГ.

Другие сценарии включают прекращение участия Вашингтона в ряде военных учений и переброску войск из стран, к которым они «не испытывают симпатии», в страны, которые считаются «более лояльными», отмечает Bloomberg.

7 мая президент Польши Кароль Навроцкий во время учений НАТО в Литве заявил, что страна готова принять американские войска, которые США планируют вывести из Германии.

1 мая представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что вывод войск будет завершен в течение следующих шести – двенадцати месяцев. Как пишет The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников оборонного ведомства, в Вашингтоне хотят, чтобы решение о выводе 5000 военнослужащих рассматривалось именно как «наказание» за нелояльность.

