Чем занимается НАТО и кто входит в альянс

Чем занимается НАТО и кто входит в альянсИстория, структура и цели военно-политического союза
Организация Североатлантического договора, более известная как НАТО (North Atlantic Treaty Organisation, NATO), представляет собой военно-политический союз стран Северной Америки и Европы, который был создан с целью противодействия советской экспансии в послевоенной Европе. Как он менялся с течением времени и чем занимается сейчас – в материале «Ведомостей».
История альянса и этапы расширения
НАТО был образован 4 апреля 1949 г. путем подписания в Вашингтоне (США) Североатлантического договора, участниками которого стали 12 государств. Поводом для создания альянса послужила растущая напряженность в послевоенной Европе, в том числе Берлинский кризис 1948–1949 гг., в ходе которого СССР блокировал доступ в Западный Берлин. Кроме того, к созданию НАТО подтолкнули опасения западных стран из-за возможности распространения коммунизма. Основой военно-политического союза стал принцип коллективной обороны, закрепленный в ст. 5 Договора, согласно которому нападение на одного из членов НАТО приравнивается к атаке на всех.
Первоначально в состав НАТО входило 12 государств: США, Канада, Бельгия, Великобритания, Дания, Италия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Франция. Уже в 1952 г. к ним присоединились Греция и Турция, что усилило южный фланг альянса. В 1955 г. членом блока стала ФРГ. В ответ на это с подачи СССР была создана Организация Варшавского договора (ОВД).
После распада Советского Союза в 1991 г. НАТО, вопреки неформальным договоренностям с Россией, начал экспансию на восток. В 1999 г. в состав альянса вошли бывшие участники ОВД – Польша, Чехия и Венгрия. В 2004 г. к организации присоединились страны Балтии, а также Словакия, Словения, Румыния и Болгария. Москва восприняла это расширение как угрозу своей безопасности. В 2023 г. в НАТО вступила Финляндия, а в 2024 г. – Швеция, увеличив общее число членов до 32.
Структура управления и финансирование НАТО
Высший орган НАТО – Североатлантический совет (САС), решения которого принимаются путем консенсуса. Каждая страна, от США до Люксембурга, имеет право вето. Руководящую роль играет генеральный секретарь, который координирует работу комитетов и представляет интересы НАТО на международной арене. С 1 октября 2024 г. эту должность занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который сменил находившегося на посту последние 10 лет Йенса Столтенберга.
Военные вопросы курирует Военный комитет, состоящий из начальников генштабов стран-членов. Он консультирует САС по вопросам стратегии и военной политики. Оперативное управление осуществляет Стратегическое командование, отвечающее за силы быстрого реагирования (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), которые могут быть развернуты в течение 48–72 часов.
Бюджет НАТО формируется из взносов участников, размер которых зависит от ВВП. В 2024 г. 23 из 32 стран достигли целевых 2% ВВП на оборону. Лидером стали США и Германия, обеспечившие по 16,3% бюджета НАТО. После вступления в альянс Швеции распределение расходов изменилось, и доли США и Германии упали до 15,88%. Общие военные расходы альянса в 2024 г. составили $1,34 трлн – 55% от мирового объема.
Официальными языками альянса являются английский и французский. Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе.
Цели и эволюция НАТО
Изначально НАТО фокусировался на сдерживании СССР через коллективную оборону, однако после окончания Холодной войны задачи альянса расширились. В 1990-е гг. НАТО стал проводить миротворческие операции за пределами своей зоны ответственности. Например, в 1999 г. альянс вмешался в конфликт в Косово, проведя бомбардировки Югославии для прекращения этнических чисток сербов против албанцев. Эта операция была осуществлена без мандата ООН.
После терактов 11 сентября 2001 г. НАТО впервые активировало ст. 5, развернув миссию ISAF (International Security Assistance Force, Международные силы содействия безопасности) в Афганистане. За 20 лет альянс потратил на операцию более $1 трлн, однако вывод войск в 2021 г. и возвращение к власти талибов (движение признано террористической организацией и запрещено в РФ) поставили под сомнение ее результаты.
Параллельно НАТО проводил операции по борьбе с сомалийским пиратством у берегов Африканского Рога (операция «Океанский щит», 2009–2016 гг.), занималось пресечением нелегального оборота материалов, предназначенных для создания оружия массового поражения в Средиземном море (операция «Активные усилия», 2001–2016 гг.), а также противодействовало нелегальной миграции в Эгейском море (2016 г.).
В 2011 г. альянс провел операцию «Союзный защитник» в Ливии, свергнув режим Каддафи для защиты гражданского населения. Операция проводилась под мандатом ООН и включала установление бесполетной зоны, морскую блокаду и авиаудары по ливийским Вооруженным силам.
Современные операции и приоритеты альянса
С 2022 г. ключевым направлением деятельности НАТО стала поддержка Украины. Альянс координирует поставки вооружений, включая американские РСЗО HIMARS и немецкие танки Leopard, обучает украинских военных и интегрирует их в систему ПВО NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System).
Еще один приоритет альянса – кибербезопасность. В 2008 г. в Эстонии был создан Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны, который ежегодно проводит учения «Locked Shields», где отрабатываются действия по защите вымышленной страны от масштабных кибератак.
В последние годы НАТО наращивает взаимодействие с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В 2022 г. Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия впервые приняли участие в саммите альянса. Тогда же Япония и Южная Корея открыли представительства при НАТО, а в 2023 г. обновили планы сотрудничества.
Отношения НАТО с Россией
В 1990-е гг. НАТО и Россия пытались выстроить диалог. В 1997 г. был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, а в 2002-м создан Совет Россия–НАТО для совместных проектов, таких как борьба с международным терроризмом.
Однако после присоединения Крыма к России в 2014 г. альянс заморозил сотрудничество, ввел санкции и в 2017 г. развернул четыре батальона в странах Балтии и Польше.
В 2021 г. Россия потребовала юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, но получила отказ. После начала спецоперации на территории Украины в 2022 г. альянс признал РФ «главной угрозой», прекратил диалог и заявил об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 военных.