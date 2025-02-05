Чем занимается НАТО и кто входит в альянс

После распада Советского Союза в 1991 г. НАТО, вопреки неформальным договоренностям с Россией, начал экспансию на восток. В 1999 г. в состав альянса вошли бывшие участники ОВД – Польша, Чехия и Венгрия. В 2004 г. к организации присоединились страны Балтии, а также Словакия, Словения, Румыния и Болгария. Москва восприняла это расширение как угрозу своей безопасности. В 2023 г. в НАТО вступила Финляндия, а в 2024 г. – Швеция, увеличив общее число членов до 32.