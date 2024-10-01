Мастер компромиссов и «заклинатель Трампа»: кто такой Марк Рютте

Мастер компромиссов и «заклинатель Трампа»: кто такой Марк РюттеБывший премьер-министр Нидерландов вступил в должность генсека НАТО
Марк Рютте родился 14 февраля 1967 г. в семье бизнесмена Изаака Рютте. С 1988 по 1991 гг. работал председателем молодежной организации Народной партии за свободу и демократию (VVD). В 1992 г. окончил исторический факультет Лейденского университета. С того времени вплоть до начала 2000-х гг. занимал управленческие позиции в компании Unilever и ее дочерних структурах.
С 2002 по 2004 гг. был госсекретарем (замминистра) социальных дел и занятости в правительстве Яна Балкененде (был руководителем партии «Христианско-демократический призыв», CDA). Тогда Рютте отвечал за вопросы муниципального соцобеспечения, охраны труда и техники безопасности. С января по май 2003 г. он также был членом палаты представителей Нидерландов (нижняя палата парламента), играл одну из ключевых ролей в изменении нидерландского трудового и социального законодательств. С 2004 по 2006 гг. – госсекретарь по вопросам образования, культуры и науки. В этой должности отвечал за высшее и среднее профессиональное образование.
В 2006 г. после неудачных для VVD муниципальных выборов Рютте выдвинул свою кандидатуру на пост лидера партии. Причем изначально он не казался фаворитом гонки за партийное руководство. Многие ставили на популярную в то время члена парламента Риту Вердонк. Во втором кабинете Балкененде она занимала пост министра иммиграции и интеграции. Рютте удалось набрать 51,1% голосов на партийном референдуме, хотя после этого ему все равно пришлось еще несколько лет отстаивать свое лидерство, так как, несмотря на смену руководства, VVD продолжала терять популярность. Но к 2010 г. партия набрала достаточное количество голосов для формирования правительства.
С тех пор Рютте несколько раз удавалось избежать вовлечения в политические скандалы и сохранить место партийного босса. Одним из примеров его переговорных способностей называют успешный опыт формирования третьего кабинета в 2017 г. Несмотря на сложные переговоры, продлившиеся 225 дней, Рютте удалось достичь своей цели. Эти и похожие события за годы пребывания в голландской и европейской политике заработали Рютте прозвище «тефлоновый Марк».
Способности переговорщика и, как его окрестили многие СМИ, «мастера компромиссов» пригодились ему и на внешнеполитической арене. Так с 2017 по 2021 гг. он был одним из немногих европейских политиков, кто смог найти общий язык с экс-президентом США и кандидатом от республиканской партии на ноябрьских выборах Дональдом Трампом. На саммите НАТО в 2018 г. он в очередной раз подверг жесткой критике страны-члены альянса за недофинансирование коллективной обороны.
Согласно британской газете The Times и агентству Bloomberg, многие европейские лидеры были обеспокоены тем, что саммит будет сорван. Но, как пишут The Times, именно Рютте удалось успокоить Трампа и убедить в том, что союзники соблюдают свои финансовые обязательства. В случае победы Трампа в ноябре, Рютте, судя по его словам, собирается придерживаться той же линии поведения. «Мы должны перестать стонать, ныть и придираться к Трампу. Мы должны работать с теми, кто на танцполе», – сказал Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 г. (цитата по Reuters). Таким образом, к «тефлоновому Марку» добавился «заклинатель Трампа».