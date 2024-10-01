Мастер компромиссов и «заклинатель Трампа»: кто такой Марк Рютте

В 2006 г. после неудачных для VVD муниципальных выборов Рютте выдвинул свою кандидатуру на пост лидера партии. Причем изначально он не казался фаворитом гонки за партийное руководство. Многие ставили на популярную в то время члена парламента Риту Вердонк. Во втором кабинете Балкененде она занимала пост министра иммиграции и интеграции. Рютте удалось набрать 51,1% голосов на партийном референдуме, хотя после этого ему все равно пришлось еще несколько лет отстаивать свое лидерство, так как, несмотря на смену руководства, VVD продолжала терять популярность. Но к 2010 г. партия набрала достаточное количество голосов для формирования правительства.